BNDES dobra limite de crédito para micro, pequenas e médias empresas

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O BNDES anunciou nesta segunda-feira que duplicou o limite crédito por cliente de sua linha destinada a micro, pequenas e médias empresas, de 10 milhões para 20 milhões de reais ao ano, informou o banco de fomento.

A decisão ocorre em um momento em que bancos do país têm optado por focar suas carteiras em segmentos com melhores perfis de risco em meio ao ambiente de juros elevados e incertezas sobre o crescimento da economia.

Segundo o BNDES, as empresas de médio porte que possuem faturamento anual de até 300 milhões de reais poderão acessar essa linha até o final de dezembro deste ano.

O objetivo, segundo o BNDES, é reduzir restrições de acesso ao mercado de crédito às micro, pequenas e médias empresas. Com isso, o banco espera que companhias desse porte possam dar continuidade aos seus negócios e à manutenção dos empregos.

Mais cedo, o presidente-executivo do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho, afirmou em conferências a jornalistas e analistas, que espera uma normalização gradual da inadimplência do segmento pessoa jurídica ao longo dos próximos trimestres. O executivo mencionou ainda que as empresas têm apresentado baixa demanda por crédito de mais longo prazo, voltado a investimentos, e mais procura por linhas de curto prazo, de capital giro.

“As micro, pequenas e médias empresas apresentam, em geral, menor disponibilidade de ativos e, além disso, o seu acesso a crédito é particularmente impactado pela conjuntura econômica”, disse o BNDES em comentários à Reuters.

