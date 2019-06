BNDES contesta decisão de juiz

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) entrou com agravo contra a decisão do juiz da recuperação judicial da Odebrecht de impedir que credores executem suas garantias, em empréstimos concedidos a empresas do grupo. O BNDES pede que a decisão seja suspensa, assim como a multa de 20% sobre o valor da causa para os credores que executarem garantias.

O BNDES pede ainda que todos os credores possam fazer uso do exercício regular de seus direitos. Tanto o BNDES quanto os demais bancos, como Itaú Unibanco, que entrou com agravo na Justiça no mesmo sentido, têm boa parte de suas dívidas e garantias não incluídas no processo de recuperação judicial, que a Odebrecht pediu na semana passada. No entanto, no deferimento do pedido, o juiz concedeu proteção durante 60 dias a garantias e dívidas de bancos, já que o conglomerado tem um volume grande de empréstimos e garantias cruzados.

BNDES e Banco do Brasil são os principais credores do grupo Odebrecht.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.