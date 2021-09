BNDES autoriza suspensão de pagamento de financiamentos por hidrelétricas em razão de crise hídrica

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou em caráter emergencial, por causa da crise hídrica no país, a possibilidade de suspensão temporária de pagamentos de empréstimos tomados por geradores de energia hidrelétrica acima de 50 MW, segundo nota na noite de sexta-feira.

A possibilidade de suspensão de pagamento do valor principal e juros vale para até 7 prestações mensais consecutivas previstas para serem quitadas entre setembro desse ano e junho de 2022. O banco estima que há 26 projetos elegíveis para a suspensão da quitação dos financiamento.

“Esta nova medida é mais um exemplo de contribuição tempestiva do BNDES buscando maior resiliência para o parque gerador hidrelétrico nacional, que se depara com uma conjuntura hídrica extremamente atípica”, afirmou o diretor de Crédito a Infraestrutura do banco, Petrônio Cançado, na nota.

(Por Rodrigo Viga Gaier)

Veja também