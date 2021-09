BNDES assina contrato para IPO de empresa de saneamento do RS

SÃO PAULO (Reuters) – A Corsan, Companhia Riograndense de Saneamento, anunciou nesta terça-feira que assinou contratou com o BNDES no âmbito de um processo de privatização da companhia que prevê a realização de IPO no próximo ano.

O BNDES será assessor direto do governo do Rio Grande do Sul no IPO, que verá o controle do Estado ir para investidores privados. O Rio Grande do Sul, ao final do processo, ficará com participação de cerca de 30% no capital da Corsan.

A Corsan afirmou em comunicado que os recursos da oferta primária, de “pelo menos 1 bilhão de reais”, serão usados “principalmente para obras e investimentos para universalização da coleta e do tratamento de esgoto no RS”.

A expectativa da empresa é que o IPO ocorra na primeira semana de fevereiro de 2022.

