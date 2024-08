BNDES aprova R$ 60 mi para MHNET Telecom ampliar fibra óptica e conectar escolas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2024 - 13:25 Para compartilhar:

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que aprovou um financiamento de R$ 60 milhões para a MHNET Telecom construir cerca de 874 quilômetros de rede de fibra óptica no sul do País, além da manutenção da conectividade de 64 escolas públicas localizadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, por no mínimo dois anos.

A operação foi no âmbito do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), criado pela Lei 9.998/00, após a privatização do Sistema Telebrás.

O custo do empréstimo para projetos de educação, considerados prioritários pelo Fust, são Taxa de Referência mais 1% ao ano, além de uma taxa de risco variável de acordo com o cliente.

“Os recursos do Fust, por meio do BNDES, estão sendo utilizados para levar conexão de banda larga para quem mais precisa, chegando em áreas com baixa ou nenhuma conectividade. A internet é o Luz para Todos do futuro e a conexão de alta velocidade cria oportunidades e possibilita a melhoria da qualidade do ensino nas escolas públicas”, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

A empresa estima que a estrutura possibilite 28 mil novas conexões em 36 municípios dos três estados do Sul, além de investimentos para a construção da infraestrutura de rede interna para conexão de 57 das 64 escolas públicas incluídas no projeto. Com isso, será promovida a inclusão digital de aproximadamente 9,1 mil alunos, de acordo com o banco.

O projeto também contempla a implantação de 70 quilômetros de rede de transporte de alta capacidade em fibra óptica para atender o município de Arabutã (SC) e as localidades de Distrito Industrial (SC), Boa Esperança (SC) e Laranjeira (RS).

“As novas conexões implicam impactos positivos na economia da Região Sul. A conectividade de alta capacidade é essencial para o desenvolvimento econômico, o que facilita o acesso a oportunidades de negócios, educação e serviços de saúde”, disse o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luís Gordon.

Fundada em 2002, a MHNET Telecom tem mais de 20 mil quilômetros de fibra óptica em 398 municípios e está entre os 10 maiores provedores de banda larga fixa do Brasil.

Hoje, o BNDES é o único agente financeiro a ter um Plano de Aplicação de Recursos (PAR) aprovado pelo Fust. Desde outubro de 2023, o banco já aprovou R$ 616,7 milhões para dez projetos do Fust, em 215 municípios de 12 Estados (Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins e Rio de Janeiro), nas cinco regiões do país.

No âmbito da educação conectada, os projetos apoiados contemplam a expansão da internet de banda larga para 227 escolas públicas, beneficiando mais de 29 mil alunos, informou o banco.