BNDES aprova R$ 170,4 milhões em três financiamentos para Usina Laguna

08/07/2024 - 14:17

Rio, 8 – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta segunda-feira, 8, ter aprovado R$ 170,4 milhões em três financiamentos para a Usina Laguna Álcool e Açúcar Ltda., em Batayporã, no Mato Grosso do Sul.

“Os recursos permitirão a construção de uma fábrica de açúcar e de um armazém, a aquisição de máquinas e equipamentos e o investimento em eficiência energética para a produção de etanol, principal ramo de atuação da empresa”, comunicou o banco de fomento, em nota à imprensa.

Os projetos preveem financiamentos para investimentos em armazenagem, com R$ 25 milhões, aquisição de máquinas e equipamentos industriais nacionais, com outros R$ 56 milhões, e melhoria da eficiência energética e certificação da produção de etanol pela empresa, com mais R$ 63 milhões.

A Usina Laguna implantará uma nova fábrica em Batayporã para a produção de 120 mil toneladas de açúcar por safra, além de um armazém com capacidade estática para 50 mil toneladas de açúcar.

“Os recursos para este financiamento são do BNDES Finem (R$ 26,4 milhões) e do Programa de Construção de Armazéns (PCA), no âmbito do Plano Safra 2023/2024 (R$ 25 milhões). O PCA tem como objetivo incrementar a competitividade do complexo agroindustrial e reduzir o déficit de armazenamento no país”, justificou o banco.

Os R$ 56 milhões aprovados para aquisição de máquinas e equipamentos nacionais serão destinados tanto a equipar a fábrica e o armazém a serem construídos quanto para renovar o maquinário da unidade industrial de Batayporã, “além de comprar máquinas agrícolas e outros materiais industrializados”.

O financiamento de R$ 63 milhões, aprovado por meio do Programa BNDES RenovaBio, será voltado à “melhoria da eficiência energética e a certificação da produção de etanol pela empresa, na unidade de Batayporã”.

“O objetivo do programa é estimular a descarbonização do setor de biocombustíveis”, apontou o BNDES, na nota.