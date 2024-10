BNDES aprova R$ 125 milhões para expansão da J. Macêdo em Londrina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/10/2024 - 13:18 Para compartilhar:

São Paulo, 8 – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 125 milhões à J. Macêdo para a construção da primeira fase de um novo complexo industrial da empresa em Londrina (PR). Em nota, a instituição disse que o investimento inclui a construção de um moinho com capacidade de processar 240 mil toneladas de trigo por ano, a construção de silos para armazenar até 45 mil toneladas, além de recursos de capital de giro.

“A primeira das três fases do projeto da empresa detentora da marca Dona Benta envolve ainda a implantação de um centro de distribuição para atender a região Sul e parte do Sudeste e Centro-Oeste do País. Nas fases seguintes, estão previstas as instalações das fábricas de massas, biscoitos, misturas para bolo e sobremesas”, informou o BNDES.

O complexo será instalado em uma área de 276 mil m².