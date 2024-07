BNDES aprova financiamento de R$ 148,33 milhões para banda larga da Giga Mais Fibra

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2024 - 16:53 Para compartilhar:

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, 9, ter aprovado um financiamento de R$ 148,33 milhões para a empresa Giga Mais Fibra investir na expansão da oferta de internet de banda larga em 18 municípios do Maranhão e em outros nove do Pará. Segundo o banco de fomento, cerca de 311 mil domicílios passarão a fazer parte da cobertura de rede da companhia.

O financiamento será concedido por meio do Programa BNDES FUST, com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.

Os investimentos contemplarão os municípios maranhenses de Paço do Lumiar, Bacabal, Codó, Pinheiro, Grajaú, Presidente Dutra, São José de Ribamar, Estreito, Barreirinhas, Miranda do Norte, Santa Helena, Tutóia, Santa Rita, Barra do Corda, Riachão, Mirinzal, Turilândia e Chapadinha. No Pará, serão contempladas as cidades de Marituba, Tucuruí, Abaetetuba, Bragança, Xinguara, Breu Branco, Aurora do Pará, Nova Ipixuna e Bom Jesus do Tocantins.

“Desde outubro de 2023, o BNDES já aprovou R$ 526,7 milhões para oito projetos do FUST, em 185 municípios de 10 estados (Ceará, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins e Rio de Janeiro), nas cinco regiões do país. No âmbito da educação conectada, os projetos apoiados contemplam a expansão da internet de banda larga para 164 escolas públicas, beneficiando mais de 21 mil alunos”, comunicou o banco de fomento, em nota distribuída à imprensa.