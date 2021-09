BNDES aprova empréstimo de R$ 166 milhões para linhas de transmissão da Energisa

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um empréstimo de R$ 166 milhões para a Energisa Tocantins Transmissora de Energia, subsidiária do Grupo Energisa, informou nesta terça-feira, 21, a instituição de fomento. Segundo o BNDES, os investimentos permitirão o escoamento de cerca de 390 megawatts (MW) de energia proveniente do potencial hidráulico e fotovoltaico da região da divisa de Tocantins com a Bahia.

O projeto de investimento prevê a construção de três linhas de transmissão, de uma subestação no Tocantins, além da ampliação de outras duas já existentes no Tocantins e na Bahia.

Segundo o BNDES, o projeto de investimentos vai beneficiar cerca de 500 mil consumidores e gerar 1.400 empregos diretos e 4.000 indiretos durante as obras – além de outros 45 postos diretos e 150 indiretos permanentes na fase de operação.

O Grupo Energisa investirá R$ 660 milhões no projeto. Assim, o empréstimo do BNDES corresponderá a cerca de 25% dos investimentos.

A aprovação do empréstimo para a Energisa Tocantins Transmissora de Energia se soma a outros financiamentos do BNDES ao grupo.

Em fevereiro, o banco de fomento aprovou empréstimo de R$ 1,49 bilhão para o plano de investimentos de nove distribuidoras de eletricidade do Grupo Energisa.

