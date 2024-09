BNDES aprova crédito de R$ 58 Mi a TW Transportes para reconstrução de armazém no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/09/2024 - 20:51 Para compartilhar:

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou crédito emergencial, na modalidade investimento e reconstrução, de R$ 58 milhões para a TW Transportes e Logística Ltda. A linha vai viabilizar um novo armazém em Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A nova unidade será coberta, a fim de contribuir para a segurança do armazenamento das mercadorias. O empreendimento aumentará de 76 para 116 o número de empregados. A operação deve ser realizada em até 120 meses, com taxa equivalente ao custo base de 1% somada ao spread de 1,34%. O local já conta com um terreno para expansão futura.

O novo armazém deve suprir as demandas do antigo armazém de Canoas, alagado em decorrência da catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Pelo menos mais cinco unidades, em Caxias do Sul, Porto Alegre, Montenegro, Sapucaia do Sul e Triunfo, tiveram rotas bloqueadas, o que resultou no aumento dos estoques e paralisação das operações de transporte, e precisaram encerrar as atividades.

Com sede na cidade gaúcha de Carazinho, a empresa concentra a maior parte da sua atuação no entorno, mas também possui mais de 85 unidades, que também atuam nos Estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

O BNDES informa que, até setembro deste ano, em crédito, já foram aprovados R$ 9,61 bilhões para 4.371 operações pelo programa para o Rio Grande do Sul, em três linhas: capital de giro; máquinas e equipamentos; e investimento e reconstrução. Em relação às garantias, foram R$ 2,54 bilhões em 2.986 operações. Outras 50,4 mil operações tiveram suspensão de pagamentos aprovada, totalizando um alívio no caixa das empresas de R$ 3,19 bilhões.

Os recursos do Programa BNDES Emergencial, que totalizam mais de R$ 15,3 bilhões, são do Fundo Social e começaram a ser disponibilizados às empresas gaúchas em junho deste ano.