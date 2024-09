BNDES anuncia R$ 3,3 bi de financiamento para Ceará e Mato Grosso do Sul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2024 - 19:24 Para compartilhar:

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta quinta-feira, 26, financiamento de R$ 3,3 bilhões para os Estados do Ceará e Mato Grosso do Sul. Os acordos, assinados nesta tarde, foram viabilizados por meio do BNDES Invest Impacto.

Serão R$ 2,3 bilhões para o Mato Grosso do Sul pavimentar e restaurar estradas, e R$ 1 bilhão para o Ceará melhorar a rede de abastecimento de água e esgoto. As ações fazem parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o pacote de obras do governo federal.

Houve uma cerimônia mais cedo no Palácio do Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os governadores Eduardo Riedel (PSDB-MS) e Elmano de Freitas (PT-CE); o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e outras autoridades.