BMW eleva lucro em 11,8% no 3º trimestre, a 1,52 bilhão de euros

A BMW informou hoje que registrou lucro líquido de 1,52 bilhão de euros no terceiro trimestre, 11,8% maior do que o ganho de 1,36 bilhão de euros apurado no período equivalente de 2018.

O Ebit da montadora alemã cresceu 33% na mesma comparação, a 2,29 bilhões de euros, enquanto a receita avançou 7,9%, a 26,67 bilhões de euros.

O diretor financeiro da BMW, Nicolas Peter, atribuiu os bons resultados a medidas de eficiência “que estão dando frutos”.

No segmento automotivo, a margem Ebit da BMW – que é acompanhada de perto por analistas – subiu de 4,4% no terceiro trimestre do ano passado para 6,6% no período de julho a setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.