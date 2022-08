BMW confirma acidente fatal na Alemanha e diz que carro não era autônomo

reuters 16/08/2022 - 14:09 Compartilhe

BERLIM (Reuters) – Um acidente fatal envolvendo quatro veículos em uma rodovia alemã não envolveu nenhum carro autônomo, disse a BMW nesta terça-feira, refutando uma declaração da polícia que questionou se o motorista estava dirigindo o veículo de forma ativa no momento.

Um BMW iX elétrico virou na pista oposta da estrada federal B28, perto da cidade de Roemerstein, no sudoeste da Alemanha, na segunda-feira, colidindo com dois outros veículos e causando indiretamente outra colisão, informou a polícia em comunicado.

Uma mulher de 33 anos morreu e outras nove pessoas, incluindo o motorista de 43 anos e seu passageiro de 18 meses do veículo, ficaram gravemente feridos.

A polícia de trânsito iniciou uma investigação sobre a causa do incidente, que a polícia disse ter envolvido um veículo de teste autônomo.

A BMW confirmou que o acidente envolveu um de seus modelos, mas disse que o carro não tinha capacidade de direção autônoma.

O veículo está equipado com sistemas de assistência ao motorista de nível 2, caso em que “o motorista sempre permanece responsável”, disse um porta-voz em comunicado por e-mail.

Esses sistemas podem frear automaticamente, acelerar e, ao contrário dos sistemas de nível 1, assumir a direção, de acordo com o site da BMW.

A montadora disse estar em contato próximo com as autoridades para estabelecer as circunstâncias do acidente.

(Por Christina Amman, redação de Rachel More)