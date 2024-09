BMW anuncia recall de 1,5 milhão de veículos por problemas nos freios

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 10/09/2024 - 15:31 Para compartilhar:

Montadora alemã projeta redução no lucro anual após problema nos freios e vê ações caírem 11%. Entrega de outros 320 mil carros também foi suspensa por causa do defeito.A montadora alemã de automóveis BMW anunciou nesta terça-feira (10/09) um recall de 1,5 milhão de veículos da marca por problemas identificados no sistema integrado de freios.

Outros 320 mil carros vendidos que ainda não haviam chegado aos clientes também tiveram a entrega suspensa.

A fornecedora de peças Continental, que fabrica o sistema de frenagem integrado para a BMW, disse que a função de um componente eletrônico pode ter sido prejudicada e, por isso, precisa ser substituído.

No entanto, a empresa afirmou que o desempenho dos freios destes veículos não está abaixo dos padrões exigidos por lei, mesmo aqueles que apresentam problemas.

No mês passado, a BMW já havia feito um recall de 1,4 milhão de veículos na China devido a defeitos nos airbags.

Recall afeta lucros

O grupo BMW, que inclui as marcas Rolls-Royce e Mini, afirmou que reduziu suas expectativas de vendas por causa do problema, que se soma à redução na demanda pelos veículos na China.

"A demanda fraca na China está afetando os volumes de vendas. Apesar das medidas de estímulo do governo, o sentimento do consumidor continua fraco", disse a BMW em um comunicado.

A montadora calcula que o lucro anual deve ficar entre 6% e 7%, inferior ao teto de 10% projetado anteriormente, e que o recall vai gerar impacto negativo "na casa dos três dígitos" em custos de garantias.

As ações da montadora fecharam em queda de 11% na Bolsa de Valores de Frankfurt, a maior queda em quatro anos, enquanto o preço das ações da Continental caiu 10,5%.

gq/ra (dpa, afp, reuters)