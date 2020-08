BMG fecha acordo com a Wiz para venda de fatia da CMG Corretora de Seguros

O Banco BMG fechou acordo com a Wiz Soluções e Corretagem de Seguros para vender uma fatia de 40% da CMG Corretora de Seguros, pelo valor total de R$ 89,8 milhões. Além da venda desta participação, a Wiz ainda terá opção de adquirir mais 9% do capital da CMG, a ser exercida em 2024, a depender do atingimento de metas.

Do valor total da operação, R$ 44,8 milhões são fixos, pagos em duas parcelas, a primeira no fechamento da operação, e a segunda seis meses depois. A Wiz pagará ainda um valor variável que pode chegar a R$ 45 milhões, que será pago em parcelas nos anos de 2022, 2023 e 2024, considerando o lucro apurado pela CMG em cada ano anterior aos pagamentos.

