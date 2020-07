BMG apoia troca de cor da marca no uniforme do Galo, desde que sejam abertas 50 mil novas contas O BMG quer uma troca com o torcedor: harmonização com o uniforme mudando o logo de laranja para preto, mas quer a abertura de 50 mil novas contas Meu Galo BMG

Após receber pedidos para modificar do torcedor do Atlético-MG para mudar a cor do seu logotipo para preto e branco na camisa do alvinegro, o BMG quer fazer um “acordo” com o atleticano. Se forem abertas 50 mil contas digitais “Meu Galo BMG”, o banco, que é o patrocinador máster do time mineiro, irá harmonizar a sua logo com o uniforme alvinegro nas cores pretas e brancas. A marca do BMG é laranja.

A meta é conseguir as contas abertas até até 31 de julho. Como incentivo, o BMG oferece R$ 10 na conta dos novos correntistas e R$ 25 de voucher para adquirir uma camisa oficial do Galo, na loja da sede do Atlético, em Lourdes.

A contagem será feita em tempo real no site meugalobmg.com.br e a partir da nova campanha, o Galo passa a receber R$ 20 a cada conta aberta. Significa que quando a torcida atingir 50 mil novos correntistas, o clube ganhará R$ 1 milhão.

A mesma estratégia foi tentada no Corinthians, que também tem o BMG como parceiro, mas o torcedor do Timão não comprou muito bem a ideia, gerando um buzz negativo nas redes sociais pela tentativa de “barganha”, que beneficiaria o banco.

O Meu Galo BMG foi lançado no ano passado para ser um modelo de patrocínio diferente em que há uma parte fixa para o clube e outra variável, como uma comissão com a abertura de novas contas.

