Bluefit aprova 3ª emissão de debêntures no valor de R$ 55 milhões

Estadão Conteúdo 22/08/2022 - 22:16

O conselho de administração da rede de academias Bluefit aprovou a sua terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, no valor de R$ 55 milhões.

Serão emitidas 55.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000. Os recursos líquidos obtidos serão integralmente destinados para o alongamento e liquidação de passivo financeiro, e abertura de novos estabelecimentos comerciais da companhia, informou a Bluefit em fato relevante.