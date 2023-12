Blue Origin lança primeiro foguete desde acidente em 2022

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/12/2023 - 15:15 Para compartilhar:

A Blue Origin lançou, nesta terça-feira (19), seu foguete New Shepard, o primeiro desde o acidente ocorrido há mais de um ano, segundo uma transmissão ao vivo da companhia espacial fundada pelo milionário Jeff Bezos.

Dez minutos após o lançamento, a cápsula da missão não tripulada NS-24, contendo material científico, aterrissou no deserto, de acordo com a mesma fonte.

Este retorno ao espaço era necessário para que a empresa pudesse retomar as viagens de turismo espacial que já permitiram que 31 pessoas passassem alguns minutos além do limite da atmosfera terrestre, incluindo o próprio Jeff Bezos.

O foguete decolou com sucesso do oeste do Texas às 16h43 GMT (13h43 em Brasília). E seu motor principal, que é reutilizável, pousou sem complicações menos de oito minutos depois.

A decolagem, inicialmente prevista para a segunda-feira, foi adiada “devido a um problema com os sistemas terrestres”, informou a Blue Origin na rede social X.

A missão não leva tripulantes a bordo, mas sim experimentos científicos, dos quais mais da metade foram desenvolvidos com o apoio da Nasa.

A cápsula que contém este equipamento pousou no deserto com a ajuda de paraquedas, 10 minutos após a descolagem e depois de ter ultrapassado o limite do espaço, voando por alguns momentos até 107 km acima da Terra.

