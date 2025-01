Blue Origin de Jeff Bezos programa para sexta-feira seu primeiro lançamento orbital

A Blue Origin, fundada pelo gigante do varejo online Jeff Bezos, da Amazon, lançará seu primeiro foguete orbital a partir desta sexta-feira, informou a empresa, marcando um momento crucial na corrida espacial comercial atualmente dominada pela SpaceX, do magnata Elon Musk.

O foguete, apelidado de New Glenn, está programado para decolar da Estação Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, EUA, na sexta-feira, 10 de janeiro, disse a empresa em um comunicado na noite de segunda-feira.

“A janela de lançamento de três horas abre à 01:00 hora local (03h de Brasília)”, disse.

A missão NG-1 levará um protótipo da Blue Ring, uma espaçonave financiada pelo Departamento de Defesa dos EUA, destinada a ser uma plataforma versátil de implantação de satélites, que permanecerá a bordo do segundo estágio do foguete durante o voo de teste de seis horas.

Essa operação marcará a tão esperada incursão da Blue Origin no lucrativo mercado de lançamentos orbitais, depois de anos fazendo apenas voos suborbitais com seu foguete menor New Shepard, que transporta passageiros e cargas utilitárias em viagens curtas até o limite do espaço.

“Este é o nosso primeiro voo e nos preparamos rigorosamente para ele”, observou o vice-presidente sênior da New Glenn, Jarrett Jones, no comunicado.

Jones disse que “nenhuma quantidade de testes de solo ou simulações de missão pode substituir o voo desse foguete. É hora de voar.

“Aconteça o que acontecer, aprenderemos, aperfeiçoaremos e aplicaremos esse conhecimento em nosso próximo lançamento, acrescentou.

O marco também intensificará a rivalidade entre Bezos, a segunda pessoa mais rica do mundo, e Musk, o mais rico do mundo, que conseguiu consolidar o domínio da SpaceX, realizar missões para a Nasa e agora está no círculo íntimo do presidente eleito Donald Trump, que tomará posse este mês e já lhe deu um cargo no governo.

