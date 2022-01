Blue-chips da China fecham em alta com cortes de juros

XANGAI (Reuters) – As ações de blue-chips da China fecharam em alta nesta quinta-feira depois do corte de uma série de taxas de juros para impulsionar a economia, com os investidores na expectativa de mais afrouxamento monetário por Pequim.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, ganhou 0,9%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,09%.

A taxa de empréstimo primária de um ano (LPR, na sigla em inglês) foi reduzida em 10 pontos básicos, e a LPR de cinco anos sofreu corte de 5 pontos –a primeira redução desde abril de 2020.

Os cortes na LPR eram esperados depois de comentários oficiais terem pedido mais afrouxamento monetário para impulsionar a economia.

O índice bancário do CSI300 subiu 2,2%, enquanto o de consumo básico ganhou 1,8%.

