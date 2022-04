Bloqueio à exportação de óleo de palma afeta outros países, mas é necessário, diz ministra da Indonésia

Por David Lawder e Andrea Shalal





WASHINGTON (Reuters) – A nova proibição de exportações de óleo de palma da Indonésia prejudicará outros países, mas é necessária para tentar reduzir o aumento no preço doméstico do óleo de cozinha impulsionado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, disse à Reuters a ministra das Finanças da Indonésia nesta sexta-feira.

Sri Mulyani Indrawati afirmou que, com a demanda excedendo a oferta, a proibição anunciada está “entre as medidas mais duras” que o governo pode tomar depois que alternativas anteriores não conseguiram estabilizar os preços domésticos.

“Sabemos que este não será o melhor resultado” para os suprimentos globais, disse ela em entrevista à margem das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. “Se não vamos exportar, isso definitivamente vai atingir os outros países”.

A China e a Índia estão entre os grandes importadores de óleo de palma da Indonésia, o maior produtor mundial, responsável por mais da metade da oferta global. O óleo de palma é usado em produtos desde óleos de cozinha até alimentos processados, cosméticos e biocombustíveis.

Indrawati disse que as medidas anteriores que exigiam que os produtores reservassem estoques para uso doméstico não resultaram no “nível de preços que queremos. Ainda é muito caro para uma família comum comprar esses óleos de cozinha”.

Nas reuniões desta semana em Washington, os formuladores de políticas expressaram preocupação com as perspectivas crescentes de escassez de alimentos devido à guerra na Ucrânia, grande produtora de trigo, milho e óleo de girassol. O presidente do Banco Mundial, David Malpass, disse repetidamente que os países devem evitar o acúmulo de estoques de alimentos, controles de exportação e outras barreiras comerciais aos alimentos.

Mas Indrawati, ex-diretora do Banco Mundial, disse que, como líder política e formuladora de políticas, “você não pode ficar na frente de seu povo quando tem a mercadoria necessária ao seu povo e deixa (a oferta) simplesmente sair” do país.

