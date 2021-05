Blogueiro é preso por venda de anabolizantes

Conhecido por ser influenciador digital fitness, Fabio Tadalafellas, de 28 anos, foi preso, junto com um sócio, por vender anabolizantes, produto proibido pela Anvisa.

Após ganhar fama com os exercícios físicos, o fisiculturista ganhou dinheiro e abriu uma empresa para venda de medicamentos na internet. No site online, porém, as autoridades descobriram a comercialização de medicamentos proibidos e anabolizantes. “Foi simulada uma compra para saber o que era comercializado, e no produto recebido, a embalagem não continha autorização da Anvisa e nem identificação do químico responsável”, disse José Godoy de Pereira Neto, delegado responsável pelo caso.

Fábio e o sócio foram presos em casa. Com o sócio, as autoridades encontraram os medicamentos proibidos e todos os fracos foram apreendidos. No local, a polícia ainda achou uma pistola 380 semiautomática, munição e duas granadas. Todo material apreendido passará por perícia. A dupla não resistiu a prisão e não se defendeu das acusações.

Tadalafellas trabalha como fisiculturista e foi campeão brasileiro de levantamento de peso em 2019, após levantar 300kg de peso.

