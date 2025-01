Blogueiro bolsonarista lançará livro em que ironiza Moraes

O blogueiro Oswaldo Eustáquio deve lançar, na próxima semana, um livro que ironiza o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e critica as investigações sobre as milícias digitais. O lançamento está previsto para o dia 8 de janeiro, data que marca dois anos dos ataques aos Três Poderes.

De acordo com o jornalista Lauro Jardim, de O Globo, o livro terá na capa uma foto de Moraes e do blogueiro, separados pela bandeira da Espanha, país onde Eustáquio está asilado. Ele afirma ter sido vítima de “perseguição”, chama Lula de “ditador” e alega ter sido “preso sem crime”.

O lançamento ocorrerá quase 10 dias após o início da análise, pela Justiça espanhola, do pedido de extradição do blogueiro para o Brasil. O pedido foi apresentado por Alexandre de Moraes em outubro, a pedido da Polícia Federal.

Eustáquio é investigado no inquérito sobre as milícias digitais. Ele é suspeito de incentivar eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a atacar as sedes dos Três Poderes.