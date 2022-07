Blogueiro bolsonarista Allan dos Santos é condenado por calúnia a cineasta em 2018

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, atualmente foragido da Justiça e morando nos Estados Unidos, foi condenado nesta quarta-feira (27) pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). Inicialmente, a pena é de 1 ano e sete meses em regime aberto. As informações são do site G1.







Allan foi condenado por comentários sobre a exposição ‘Queermuseu’, realizada em Porto Alegre em 2017 e que gerou diversas polêmicas. No vídeo, o bolsonarista fez acusações falsas sobre cineasta Estella Renner, que defendia a intervenção artística.

“Está aqui, ó. Maria Farinha Filmes, Estella Renner, não estou brincando. Veja com seus próprios olhos. Esses filhos da p* ficam querendo botar maconha na boca dos jovens. P* que pariu! Querendo ensinar isso para criancinha. Tudo isso aqui é o que está por trás do Santander Cultural, quando eles fazem zoofilia, pedofilia”, declarou o blogueiro na época.

O desembargador Jayme Weingarter Neto proferiu a sentença em favor da cineasta, que prestou queixa-crime por injúria, calúnia e difamação em 2018. Na primeira instância, porém, Allan dos Santos chegou a ser absolvido, mas a artista recorreu da decisão.

De acordo com a sentença, “foi atribuído fato ofensivo à reputação da querelada, prejudicando claramente sua reputação”. Allan dos Santos já teve a prisão preventiva decreta também pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por espalhar fake news em 2021.