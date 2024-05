Blogueirinha usa bota da design Zaia Ângelo em programa de TV e afirma: ‘Emocionada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 8:23 Para compartilhar:

A personalidade da mídia ‘Blogueirinha’, que soma mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, participou do DiasTV na última terça-feira, 14, e apostou em um look exclusivo idealizado pela design goiana Zaia Ângelo, que ja fez trabalhos para Anitta, Fafa de Belem, Linn da Quebrada e outros nomes.

A influenciadora escolheu usar um vestido que trazia a sua imagem como uma estampa e uma bota (nada básica) que brincava com a estética pop art, que uma das marcas da estilista brasileira, que custam respectivamente R$ 850,00 e R$580,00.

Zaia, que fã da criadora de conteúdo, contou que ficou muito feliz ao criar e ver a it-girl usar uma das criações.

“Foi uma sensação incrível el. Eu particularmente sou muito fã da Blogueirinha, acompanho o trabalho dela desde do inicio e me divirto muito com seus vídeos e seu talk show. É muito bom ver uma personalidade tão irreverente, representativa e única usando uma bota minha, mostra que minha marca esta no caminho certo”, disse.

A design goiana também contou sobre a historia das botas e revelou que elas surgiram depois de um pedido da interprete de Show das Poderosas, e hoje são um dos maiores sucessos da etiqueta.

“As botas surgiram através de uma encomenda para a cantora Anitta, a primeira bota feita ainda sem muito preparo foi pintada a mão a partir de uma calça vegana que foi transformada em bota depois que eu pintei. Bem diferente de como faço hoje em dia (risos), mas a partir da­, surgiu a ideia de fazer botas para comercialização o com fim de ser outra forma de vender arte através da sua junção com a moda”, disse ela, que ainda revelou que a cantora IZA e Lexa são algumas das personalidades que contam com as suas botas nos closet.