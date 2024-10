Blogueirinha se defende após Ludmilla dizer que recusou entrevista por racismo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/10/2024 - 8:45 Para compartilhar:

Bruno Matos, de 30 anos, mais famoso pela personagem Blogueirinha, gravou uma sequência de Stories no Instagram, na madrugada desta terça-feira, 15, se defendendo de uma acusação de racismo feita por Ludmilla, de 29 anos.

A cantora revelou, em entrevista ao Leo Dias, que recusou participar do “De Frente com Blogueirinha”, comandado pela humorista, por causa de racismo.

Segundo Ludmilla, Blogueirinha fez um comentário discriminatório após ela ser chamada de “macaca” pelo público do “Prêmio Multishow”, em 2019.

“Outro ponto que pesou, para eu não ter ido fazer a entrevista com a Blogueirinha, eu acho que você vai lembrar. Um dia que foi praticamente histórico para a música, para o ‘Prêmio Multishow’, que em 27 anos de prêmio, nenhuma cantora negra tinha ganhado a maior categoria, a categoria mais especial, que era a cantora do ano. Eu fui a primeira cantora preta a receber essa categoria. E eu fui subir no palco, feliz da vida, para pegar o prêmio, e daí eu comecei a ser vaiada e atacada, tipo, um monte de gente me chamando de macaca, com palavras racistas horríveis”, relembrou Lud, referindo-se à premiação de 2019.

“Todo mundo que me acompanha sabe o quanto eu sofro racismo na internet, desde sempre, desde que eu comecei, e o quanto isso mexe comigo. Porque além de eu ser essa pessoa que aparenta ser forte, uma mulher guerreira, na verdade eu sou mas não o tempo todo, entendeu? Então, quando eu subi no palco pra pegar o prêmio, quem me levantou daquele chão foi o Paulo Gustavo, gente, porque senão era pra eu cair ali, porque esse assunto mexe muito comigo, a minha voz fica até meio trêmula, porque é um assunto que realmente mexe comigo. Então, foi terrível aquela noite pra mim, só que o nosso querido Paulo Gustavo, que Deus o tenha, me resgatou daquele chão e me fez levantar. Eu levantei dali de cabeça erguida e fui sentar no meu lugar”, completou a cantora.

“E aí, quando eu vou para a internet no dia seguinte, eu me deparo com um vídeo da Blogueirinha, que na época o nome dela era até Blogueirinha de Merda, dizendo que eu tinha que agradecer pelas vaias e pelos ataques racistas. Eu simplesmente só fiquei mal, nem falei nada, não revidei, não falei nada, só quis apagar esse episódio da minha cabeça. E aí eu deixei para lá, tipo, deixei, não respondi, não falei nada, deixei pra lá”, contou.

Bruno Matos, então, pediu desculpas por sua declaração, admitiu que errou e tentou justificar a sua fala na época.

“Eu nunca apareço aqui, mas precisei vir porque a Ludmilla recentemente deu uma entrevista para o Leo Dias e ela lhe disse uma situação que aconteceu no Prêmio Multishow, onde ela foi vaiada e eu fiz uma piada com isso. Isso foi em 2019, onde eu fiz um vídeo falando ‘que ela deveria agradecer as vaias, porque um artista precisava de vaia para ser artista’. E o tom da brincadeira que eu fiz foi péssimo. Na época, eu era mais novo, então, realmente o tom foi péssimo. Eu só tenho que pedir desculpas para ela, mas eu queria só que ela e todo mundo entendesse que eu não sabia que o tom das vaias era num sentido para atacar ela”, iniciou.

Em seguida, a youtuber disse que acreditava que as vaias para Ludmilla envolviam uma treta de longa data entre ela e Anitta.

“Eu pensei que era mais aquela briga de Anitta e Ludmilla, porque eu sempre fui muito Anitter, nem tenho que negar. E aí que nessa de comprar briga de cantora pop, eu comprei, gente, comprei parcelada ainda, porque eu ficava comentando posts, introduzindo ali na briguinha, porque eu achava que todo mundo levava numa brincadeira e que todo mundo entendia. Hoje eu tenho noção que não mas, na época, eu também não tinha pretensão de conhecer ninguém e, de fato, eu achava que era mais nesse sentido das briguinhas delas, que foi bem nessa época. Não teve outro motivo. Eu super me arrependo, porque eu era muito infantil, mesmo, eu era mais novo, achava que podia fazer brincadeira com coisas que eu nem fui a fundo pesquisar o que de fato era”, complementou.

Blogueirinha contou ainda que foi convidada a ir a levar o “De Frente Com Blogueirinha” ao show “Numanice” da cantora por uma marca, mesmo sem Lud querer aceitar ir ao programa dela.

“Eu nem sabia que o Ludmilla pensava essas coisas de mim, eu nem tinha noção, para vocês verem o quão eu não tinha noção sobre ela não ir no De Frente. Mas também temos que falar a verdade aqui, porque surgiu o convite para eu fazer o De Frente no Numanice, um convite com marca e ela não queria ir no De Frente, mas ela queria que eu fosse com o De Frente lá no Numanice”, disse.

“Então, foi isso, gente. Eu não tenho muito o que falar, porque tem muito tempo isso e não foi desse jeito que ela contou, mas foi do jeito que ela sentiu e isso me dói muito pensar que ela ficou chateada. Por isso, Lud, eu te peço desculpa por ter deixado entender qualquer outra coisa que não foi o que eu queria que você… na verdade, eu nem sabia que você ia ver esse vídeo, gente.. Eu era youtuber em 2019. Então, minhas sinceras desculpas para você, tá bom? Beijo e boa noite”, finalizou.

Assista ao desabafo abaixo: