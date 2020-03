Blocos reuniram cerca de 600 mil no pós-carnaval do Rio

O fim de semana pós-carnaval voltou a reunir multidões nos blocos de rua do Rio de Janeiro. Sábado e domingo, os blocos tiveram a participação de cerca de 600 mil pessoas. O mais concorrido foi o Bloco da Anitta, que levou 370 mil foliões ao centro do Rio na manhã de ontem (29).

Ao todo, 19 blocos oficiais saíram às ruas da cidade no sábado. O Quizomba, com 60 mil foliões na Lapa, e o Mulheres de Chico, com 15 mil no Leme, foram os outros dois que se destacaram em termos de público no pós-carnaval.

Para hoje (1º), data em que a cidade comemora 455 anos, estavam previstos 16 cortejos. Mesmo com o temporal que deixou a capital em estágio de alerta, 145 mil pessoas compareceram ao Monobloco, que tradicionalmente encerra o carnaval oficial do Rio com multidões que já passaram de 500 mil em anos anteriores.

A programação do fim de semana pós-carnaval contou ainda com os desfiles das campeãs da Marquês de Sapucaí e da Intendente Magalhães, na virada de sábado para domingo. No Terreirão do Samba, Dilsinho e Leandro Sapucaí também se apresentaram.

Segundo a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), 61 mil pessoas foram ao Sambódromo assistir ao Desfile das Campeãs do Grupo Especial.

Balanço

Nesta segunda-feira (2), a prefeitura do Rio de Janeiro fará um balanço sobre o carnaval de 2020, em uma entrevista coletiva da qual deverão participar o presidente da Riotur, Marcelo Alves, e o secretário de Eventos do município, Felipe Michel. A coletiva está prevista para as 10h.