Blocos de rua gratuitos são atração preferida de quem curte carnaval

Os blocos de carnaval gratuitos são a atração preferida entre os brasileiros que curtem pular carnaval. Um levantamento aponta que 59% das pessoas que saem para curtir a festa popular este ano escolhem os blocos como forma de diversão.

A constatação está na pesquisa Os Brasileiros e o Carnaval, do Instituto Locomotiva. Foram ouvidas 1.333 pessoas com mais de 18 anos de todas as partes do país, entre os dias 3 e 17 de fevereiro.

As demais atrações escolhidas para pular o carnaval são shows gratuitos (34%) e trios elétricos gratuito (29%), enquanto 28% dos entrevistados responderam blocos de rua pagos (abadás). Ir a desfile de escola de samba é opção para 15% dos foliões.

O levantamento identificou que 35% dos entrevistados pretendem festejar o carnaval deste ano. A pesquisa detalha que esse percentual é maior entre pessoas de 18 a 29 anos (43%). No grupo de 50 anos ou mais, a intenção de curtir a festa se reduz a 28%.

Além da “bagunça”

Para 70% dos brasileiros, o carnaval é uma manifestação cultural importante, enquanto 30% consideram que é “só bagunça, não tendo nada a ver com cultura”.

Quando questionados se o carnaval deve ser festa democrática para todas as pessoas, 69% responderam que sim.

“Em um país com tanta desigualdade e tantos abismos entre as classes, a maioria dos brasileiros defende que o carnaval seja uma festa democrática e aberta a todos”, aponta o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles.

Para 67% dos entrevistados, o período de festas é uma oportunidade importante para as pessoas aproveitarem os espaços públicos das cidades.

Campanhas de prevenção

A pesquisa identifica que a maioria dos entrevistados acredita que a festa deve ser vivenciada com responsabilidade e concorda com a necessidade de campanhas preventivas pela segurança no trânsito e para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST).

Quase a totalidade (96%) dos respondentes acha importante a realização de campanhas de segurança no trânsito, enquanto 95% têm a mesma opinião em relação a campanhas de prevenção a IST.

“Alegria não precisa vir acompanhada de imprudência. O brasileiro sabe disso e quer um carnaval com mais responsabilidade”, avalia Meirelles.