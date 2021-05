Blinken visitará Costa Rica em primeira viagem à América Latina

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, visitará a Costa Rica em sua primeira viagem à América Latina, na qual abordará as causas da migração irregular com funcionários de alto escalão de governos centro-americanos e do México – informou o Departamento de Estado nesta quinta-feira (27).

“Viajo à Costa Rica de 1º a 2 de junho. Discutiremos a construção de um hemisfério mais democrático, próspero e seguro para todos”, tuitou o secretário de Estado americano.

“Espero aprofundar nossa cooperação nas prioridades compartilhadas, incluindo o combate à covid-19, a promoção do crescimento econômico e o combate à mudança climática”, acrescentou.

Durante sua estada em San José, o principal diplomata do presidente Joe Biden se reunirá com líderes da América Central, do México e da República Dominicana, assim como funcionários do governo da Costa Rica e representantes da sociedade civil, segundo um comunicado.

O Departamento de Estado informou que Blinken discutirá a “sólida relação” entre Estados Unidos e Costa Rica com o presidente Carlos Alvarado e o ministro das Relações Exteriores Rodolfo Solano.

Além disso, participará de uma reunião de alto nível do Sistema de Integração da América Central (SICA), ao qual o México se somará. O SICA é composto por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Belize e República Dominicana.

“Juntos, promoverão uma abordagem colaborativa para tratar das causas fundamentais da migração, incluindo a melhora do governo democrático, a segurança e as oportunidades econômicas para as pessoas da América Central”, afirmou o Departamento de Estado.

Blinken também planeja encontros bilaterais em separado, que não foram detalhados.

O secretário de Estado parabenizou a Costa Rica nesta semana por ter-se tornado oficialmente o 38º país-membro da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (OCDE), a quarta nação latino-americana a aderir à organização depois de México, Colômbia e Chile.

“Parabenizo a Costa Rica por seu rigor para cumprir os diferentes requisitos necessários para o acesso”, disse em nota.

– “Dolorosas razões” –

Esta é a primeira viagem de Blinken à América Latina desde que assumiu o cargo em janeiro, apesar de já ter feito uma visita virtual à região em fevereiro ao inaugurar essa modalidade, escolhida para evitar a propagação da covid-19.

Em 26 de fevereiro, Blinken fez sua primeira vídeoconferência com o exterior, conversando com o México pela movimentada ponte entre El Paso, Texas e Ciudad Juárez.

Na ocasião, Blinken disse que o presidente Joe Biden estava comprometido a abordar as “dolorosas razões pelas quais as pessoas estão arriscando suas vidas” para fugirem para os Estados Unidos, e desancorajou fortemente esse trajeto.

“Para qualquer um que esteja pensando em começar essa viagem, a nossa mensagem é: não faça”, afirmou.

A visita de Blinken à Costa Rica acontecerá alguns dias antes da viagem da vice-presidente americana, Kamala Harris, à Guatemala e ao México, prevista para 7 e 8 de junho.

Biden pediu que Harris atendesse a crescente chegada de migrantes sem documentos do Triângulo Norte centro-americano, formado por Guatemala, El Salvador e Honduras, na fronteira entre Estados Unidos e México.

Biden solicitou ao Congresso US$ 861 milhões no próximo ano para atender as causas que provocam a imigração em situação irregular da América Central, parte de seu plano de US$ 4 bilhões para a região.

Vulnerável aos desastres naturais, essa região foi afetada por dois furacões devastadores em novembro e sofre os impactos da pandemia e de uma prolongada seca.

Veja também