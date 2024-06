Blinken viaja ao Catar após emendas do Hamas a plano de trégua em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/06/2024 - 3:32 Para compartilhar:

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viaja nesta quarta-feira (12) ao Catar, um mediador crucial nas negociações com o Hamas, grupo islamista que respondeu com “emendas” ao plano de trégua para a guerra em Gaza.

A proposta apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em 31 de maio contempla um cessar-fogo inicial de seis semanas, a retirada das tropas israelenses dos principais centros urbanos de Gaza e uma troca de reféns israelenses por presos palestinos.

Na terça-feira à noite, o Hamas pediu emendas ao plano para incluir “um calendário para um cessar-fogo permanente e a retirada completa das tropas israelenses” do território.

Depois de visitar Egito, Israel e Jordânia para pressionar o Hamas, Blinken se reunirá com a cúpula do poder no Catar, que atua como interlocutor do movimento palestino.