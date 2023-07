Blinken se reunirá com chefe da diplomacia chinesa nesta quinta-feira

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/07/2023 - 0:03 Compartilhe

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se encontrará na quinta-feira (13) em Jacarta com o principal responsável pela política externa da China, Wang Yi, de acordo com a agenda do Departamento de Estado.

Ambos se encontrarão pela segunda vez em dois meses durante a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) realizada na capital da Indonésia.

Antes do encontro, a empresa Microsoft afirmou que hackers chineses acessaram contas de e-mail do governo dos Estados Unidos, incluindo as do Departamento de Estado.

A reunião ocorre quase um mês após a viagem de Blinken a Pequim, a primeira visita do principal diplomata americano à China em quase cinco anos.

Durante sua estadia, Blinken se encontrou com o presidente Xi Jinping, com Wang e com o ministro das Relações Exteriores, Qin Gang.

Wang Yi é chefe da política externa do Partido Comunista da China, que tem controle sobre o governo.

Desde então, os contatos entre os dois países foram retomados: a Secretária do Tesouro, Janet Yellen, visitou a China na semana passada, e o enviado especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry, o fará no domingo.

As duas potências expressaram sua intenção de melhorar a comunicação e conter as tensões geradas nos últimos anos pelos equilíbrios geopolíticos na Ásia-Pacífico, a questão de Taiwan, os direitos humanos e as disputas comerciais e tecnológicas.

sct/jfx/cwl/dbh/ll/am

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias