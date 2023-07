Blinken pede respeito à liberdade de navegação no Mar do Sul da China

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/07/2023 - 6:25 Compartilhe

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu nesta sexta-feira (14) “respeito” à liberdade de navegação no Mar do Sul e Leste da China e e manutenção do ‘status quo’ no Estreito de Taiwan, onde a China organizou exercícios militares nos últimos meses.

“Devemos defender a liberdade de navegação no Mar do Sul e Leste da China e manter a paz e estabilidade no Estreito de Taiwan”, afirmou o chefe da diplomacia americana aos ministros dos países do sudeste asiático, durante uma reunião em Jacarta.

A China reivindica a quase totalidade da passagem marítima estratégica, o que esbarra nas reivindicações de outros países da região, como Indonésia e Vietnã.

O chefe da diplomacia americana fez a declaração durante uma reunião de ministros das Relações Exteriores da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Vários países da Asean defenderam a liberdade de navegação no Mar do Sul da China após uma série de incidentes com embarcações chinesas.

Também reclamaram que suas reivindicações territoriais não estão sendo respeitadas por Pequim.

A tensão entre Estados Unidos e China aumentou nos últimos anos por questões como Taiwan, que Pequim considera uma parte de seu território.

A China reagiu com indignação à passagem de navios militares estrangeiros ou aviões pelo estreito corredor marítimo que separa a China continental da ilha.

