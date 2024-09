Blinken pede a China que pare de ‘alimentar máquina de guerra russa’ na Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/09/2024 - 7:51 Para compartilhar:

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu à China que deixe de apoiar a “máquina de guerra russa” na Ucrânia, durante uma reunião nesta sexta-feira (27) com seu homólogo chinês, Wang Yi, em um momento em que as potências buscam estabilizar uma relação turbulenta.

Blinken expressou a “profunda preocupação” dos Estados Unidos “pelo apoio da China à indústria de defesa russa, que alimenta a máquina de guerra russa e perpetua a guerra que a China alega querer acabar”.

“Não pretendemos dissociar a Rússia da China”, disse Blinken em uma conferência de imprensa à margem da Assembleia Geral da ONU.

“A relação deles é assunto deles, mas na medida em que essa relação envolve fornecer à Rússia o que ela precisa para continuar esta guerra, isso é um problema para nós”, afirmou.

Blinken citou como exemplo o fato de que empresas chinesas fornecem 70% das máquinas necessárias para a Rússia e 90% de seus produtos eletrônicos.

O ministro das Relações Exteriores da China respondeu em um comunicado que a posição de Pequim sobre o conflito é “aberta e transparente, sempre defendendo a paz e o diálogo, e trabalhando para uma solução política”.

A nota pede ao governo dos Estados Unidos que “pare de caluniar e sancionar a China e não use esta questão para criar divisões e provocar confrontos entre blocos”.

A China argumenta que nunca forneceu armas diretamente à Rússia, ao contrário dos Estados Unidos, que já enviaram bilhões de dólares em armas para a Ucrânia desde o início da invasão russa em 2022.

A China “não criou a crise ucraniana, nem é parte dela”, argumentou Wang durante uma sessão do Conselho de Segurança esta semana.

Nos últimos meses, os contatos entre autoridades chinesas e americanas se multiplicaram em uma tentativa de aliviar as tensões entre as potências, agravadas por questões como o comércio.

Na reunião com Blinken, Wang criticou os Estados Unidos por desejarem “reprimir” o desenvolvimento econômico, comercial e tecnológico da China com a imposição de sanções, por exemplo, aos produtos eletrônicos do país.

Os Estados Unidos deveriam “implementar uma compreensão racional da China, criar uma forma adequada de coexistência e estabelecer um diálogo com respeito”, disse Wang.

Além das divergências entre os dois países, Blinken também tentou destacar a cooperação entre Washington e Pequim em áreas como a luta contra as drogas sintéticas ou o clima.

lb/abd/aem/af/atm/am/fp