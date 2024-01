Blinken inicia em Istambul a primeira etapa de sua viagem pelo Oriente Médio

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/01/2024 - 15:01 Para compartilhar:

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, aterrissou na tarde desta sexta-feira (5) em Istambul, na primeira etapa de sua nova viagem pelo Oriente Médio no âmbito da guerra de Gaza, constatou um jornalista da AFP.

Além de Turquia e Grécia, o secretário de Estado americano irá a Israel, ao território palestino da Cisjordânia e a cinco países árabes.

A viagem é o quarto giro que Blinken faz pelo Oriente Médio desde o início do devastador conflito entre Israel e Hamas e se prevê que resulte tenso ante a ameaça de uma propagação do conflito na região, após o assassinato do número dois do Hamas em Beirute e do atentado no Irã.

O chefe da diplomacia americana discutirá sobre “medidas imediatas para aumentar consideravelmente a ajuda humanitária a Gaza”, indicou à imprensa o porta-voz do Departamento do Estado, Matthew Miller.

“O secretário de Estado considera que é a responsabilidade dos Estados Unidos realizarem esforços diplomáticos para enfrentar todos os desafios”, acrescentou.

Washington é o principal aliado militar e político de Israel e vetou, no Conselho de Segurança da ONU, uma resolução pedindo um cessar-fogo, embora apoie que haja “pausas humanitárias”.

Até 22.600 pessoas morreram em Gaza devido à ofensiva aérea e terrestre israelense contra o território palestino, segundo dados do ministério da Saúde do Hamas.

O conflito em Gaza começou após os atentados do Hamas de 7 de outubro no sul de Israel, que provocaram a morte de 1.140 pessoas, segundo uma contagem da AFP baseada em números israelenses.

A situação humanitária em Gaza é “catastrófica”, segundo as Nações Unidas.

