Blinken faz visita surpresa a Kiev para anunciar ajuda de US$ 1 bilhão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/09/2023 - 8:45 Compartilhe

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, desembarcou em Kiev para uma visita surpresa nesta quarta-feira (6), durante a qual deve anunciar uma ajuda adicional de um bilhão de dólares (4,96 bilhões de reais) para a Ucrânia, após mais uma noite de ataques russos ao país.

A visita coincide com a aprovação no Parlamento ucraniano da nomeação do novo ministro da Defesa, Rustem Umerov, um tártaro da Crimeia que substitui o demitido Oleksiy Reznikov.

Blinken “vai demonstrar o compromisso inabalável dos Estados Unidos com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia diante da agressão da Rússia”, afirmou o Departamento de Estado em um comunicado.

Esta é a quarta visita de Blinken à Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

Um funcionário da equipe de Blinken afirmou que o chefe da diplomacia espera “anunciar mais de um bilhão de dólares em novo financiamento americano para a Ucrânia durante a visita”.

O Kremlin acusou o governo dos Estados Unidos de “manter a Ucrânia em estado de guerra” e afirmou que a ajuda “não pode influenciar na conclusão da operação militar especial”, o eufemismo imposto na Rússia para citar a invasão.

Blinken deve se reunir com o presidente Volodimir Zelensky e seu homólogo Dmitro Kuleba para “discutir a contraofensiva” da Ucrânia e a futura “reconstrução” do país, que já estava entre os mais pobres da Europa antes da invasão, segundo o comunicado do Departamento de Estado.

Durante a viagem de trem para Kiev, Blinken se reuniu com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, que discursou no Parlamento ucraniano durante a manhã.

O americano agradeceu a Frederiksen “a liderança da Dinamarca”, que anunciou há duas semanas o envio, ao lado da Holanda, de caças F-16 a Kiev.

– “Avanços impressionantes” –

Em Kiev, que algumas horas antes foi alvo de um ataque frustrado com mísseis, Blinken visitou um cemitério para depositar flores em memória dos soldados ucranianos mortos na batalha.

Uma fonte do Departamento de Estado afirmou que Washington pretende manter os “esforços” para que os ucranianos “tenham aquilo que precisam para esta fase da batalha”.

“Trata-se de material não apenas para atacar, mas também para realmente entrar nas ferozes linhas de defesa estabelecidas pelos russos”, disse a fonte.

“A defesa aérea continua sendo uma prioridade”, acrescentou.

Em junho, Kiev iniciou uma contraofensiva no sul e leste do país, onde as tropas russas ocupam quase 20% do território ucraniano.

O avanço tem sido lento e complicado diante de um território repleto de minas e da intensa resistência dos soldados russos, mas Kiev acredita em uma mudança de tendência desde que retomou no fim de agosto a localidade de Robotyne, que pode abrir o caminho para o sul e península da Crimeia.

Coincidindo com a chegada de Blinken, o exército ucraniano afirmou que “operações ofensivas” contra a cidade de Bakhmut (leste), tomada pelos russos em maio, e contra a cidade de Melitopol (sul).





“As forças ucranianas conseguiram avanços impressionantes no sul em particular, mas também no leste nos últimos dias e semanas. Mas eu penso que o mais importante é recebermos uma avaliação verdadeira dos próprios ucranianos”, resumiu a fonte do Departamento de Estado.

Além do ataque com mísseis contra Kiev, a Rússia atacou a região de Odessa (sul), perto da fronteira com a Romênia, com drones durante a noite e uma pessoa morreu.

As defesas aéreas neutralizaram os mísseis contra a capital, mas os destroços dos aparelhos provocaram um incêndio em um supermercado que não provocou vítimas, segundo as autoridades.

No Parlamento, os deputados ucranianos aprovaram o sucessor de Oleksiy Reznikov, que é um dos rostos mais conhecidos da resistência ucraniana, mas obrigado a deixar o cargo de ministro da Defesa por escândalos de corrupção em sua pasta.

O sucessor é Rustem Umerov, 41 anos, uma figura importante da comunidade tártara e conhecido como um negociador discreto e pragmático.

bur-ant/pa/dbh/mar/fp/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias