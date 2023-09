Blinken faz visita a Kiev e deve anunciar ajuda de US$ 1 bi

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/09/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 6 SET (ANSA) – O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, realiza nesta quarta-feira (6) uma visita surpresa a Kiev e deve anunciar um novo pacote de US$ 1 bilhão em ajuda à Ucrânia.

A informação foi divulgada por um funcionário do Departamento de Estado norte-americano, que especificou que o novo auxílio terá “como objetivo melhorar a defesa aérea e fortalecer as forças armadas para romper as linhas de defesa realmente poderosas” dos russos.

Ao chegar a Kiev, Blinken prestou uma homenagem aos “heróis caídos” no cemitério de Berkovetske, em “um sinal de respeito por todos os ucranianos guerreiros que deram suas vidas pela nossa liberdade e pelo direito de viver”, segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba.

Em declaração à imprensa, o norte-americano reforçou que sua visita a Kiev tem como objetivo demonstrar o apoio contínuo dos Estados Unidos à Ucrânia e garantir que o país tenha tudo o que precisa a longo prazo.

Além disso, ressaltou que os EUA estão determinados a trabalhar com os seus parceiros para reconstruir uma economia forte e uma democracia: estão prontos para fazer tudo o que for necessário para garantir não só a sobrevivência da Ucrânia, mas também o seu futuro.

Durante sua passagem por Kiev, Blinken parou para acariciar e tirar foto com o cão protetor de minas Patron, que ficou famoso no país por sua habilidade e é hoje um dos símbolos das forças armadas da Ucrânia. As fotos e vídeos rapidamente se tornaram virais.

Esta é a primeira viagem ao país de um alto funcionário dos Estados Unidos desde o início da contraofensiva ucraniana.

Blinken visitou Kiev pela primeira vez junto com o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, em abril de 2022, após a libertação da região de Kiev.

Já a segunda visita a Kiev ocorreu em setembro de 2022, durante a contraofensiva na região de Kharkiv. De acordo com a agência Reuters, Blinken deverá se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, bem como com outros altos funcionários e figuras da sociedade civil.

A fonte do Departamento de Estado dos EUA, citado pela publicação, Blinken deve discutir a contraofensiva ucraniana, as necessidades dos militares e o fortalecimento do setor energético antes do inverno.

“Acho que o mais importante é obter uma avaliação real dos próprios ucranianos. Queremos ver e ouvir como eles irão agir nas próximas semanas”, afirmou.

Por sua vez, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reforçou que a visita do secretário de Estado dos EUA ao território é uma confirmação de que o governo Biden quer continuar a guerra “até ao último ucraniano”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias