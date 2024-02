Blinken faz nova visita ao Oriente Médio, em busca de uma trégua em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/02/2024 - 14:58 Para compartilhar:

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, chegou à Arábia Saudita nesta segunda-feira (5) para uma nova passagem pelo Oriente Médio em busca de uma trégua na guerra entre Israel e o Hamas, que mantêm intensos combates no sul da Faixa de Gaza.

Na sua quinta viagem à região desde o início da guerra, em 7 de outubro, Blinken chegou a Riade e posteriormente visitará Israel, Egito e Catar.

Antes de viajar, o diplomata destacou a necessidade de “abordar urgentemente as necessidades humanitárias de Gaza”, onde grupos de ajuda alertaram para o impacto devastador dos quatro meses de guerra no território sitiado.

“A situação é indescritível”, disse Said Hamuda, um palestino que fugiu de sua casa para a cidade de Rafah, no extremo sul do território, na fronteira com o Egito.

Rafah, uma “panela de pressão do desespero” segundo a ONU, é atualmente o lar de mais de metade dos 2,4 milhões de habitantes do território palestino, que foram forçados a se deslocarem devido aos ataques de Israel.

O Ministério da Saúde do Hamas, que governa a Faixa de Gaza desde 2007, afirmou que pelo menos 128 pessoas morreram nas últimas 24 horas em ataques israelenses ao território.

O governo do Hamas relatou bombardeios israelenses ao redor de três hospitais em Khan Yunis, a principal cidade do sul da Faixa, cercados por forças israelenses.

O Exército israelense indicou que efetuou “ataques direcionados” nas zonas centrais e do norte da Faixa que mataram “dezenas de terroristas que armavam emboscadas” para os soldados em Khan Yunis.

– Sem acordo –

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda que uma vitória de Israel em Gaza aplicaria um “golpe fatal” no movimento islamista e a outros grupos pró-Irã na região, como o Hezbollah libanês e os rebeldes huthis do Iêmen.

Em seu giro, Blinken pretende abordar uma proposta de trégua elaborada em janeiro pelas autoridades de Estados Unidos, Israel, Egito e Catar, reunidas em Paris.

A pressão diplomática tornou-se mais urgente com o aumento dos ataques de grupos apoiados pelo Irã em solidariedade ao Hamas, o que levou a contra-ataques americanos no Iraque, na Síria e no Iêmen.

A guerra eclodiu após os ataques sem precedentes do Hamas em 7 de outubro contra Israel, que deixaram cerca de 1.160 mortos, a maioria civis, segundo um relatório da AFP baseado em números oficiais israelenses.

Milicianos islamistas também sequestraram cerca de 250 reféns e, segundo Israel, 132 permanecem em Gaza, incluindo pelo menos 27 que foram dados como mortos.

Israel prometeu “aniquilar” o Hamas e lançou uma ofensiva militar que matou pelo menos 27.478 pessoas em Gaza, a maioria mulheres, adolescentes e crianças, segundo o Ministério da Saúde do território.

A trégua proposta imporia uma pausa nos combates por seis semanas, para que o Hamas libere reféns em troca de prisioneiros palestinos, segundo uma fonte do grupo islamista.

Netanyahu, que enfrenta pressões pela situação dos reféns, disse que Israel “não aceitará” as exigências do Hamas para uma troca.





Durante uma reunião de seu partido, Netanyahu declarou que “os termos de um eventual acordo devem ser similares aos do acordo anterior”, que permitiu uma trégua em novembro durante a qual se trocaram reféns por presos palestinos.

O ministro francês de Relações Exteriores, Stéphane Séjourné, em sua primeira visita à região desde que assumiu o cargo, afirmou que a paz apenas será alcançada mediante a diplomacia e instou a retomada das negociações de paz “sem demora”.

– Condições “trágicas” –

Os habitantes de Gaza enfrentam condições humanitárias extremas, enquanto a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), que fornece ajuda vital aos palestinos, se encontra em meio a uma polêmica após acusações de que 12 dos seus funcionários participaram dos ataques do Hamas de 7 de outubro.

Muitos países, incluindo os Estados Unidos, suspenderam o seu financiamento após essa denúncia.

Neste sentido, o ministro de Relações Exteriores israelense, Israrel Katz, disse que seu governo tem provas que vinculam a agência ao “terrorismo”. “Apresentamos todas as provas que destacam os vínculos da UNRWA com o terrorismo e seus efeitos nocivos para a estabilidade regional”, ecreveu Katz na rede social X.

No entanto, a Espanha ajudou uma ajuda emergencial de 3,5 milhões de euros (3,76 milhões de dólares ou 18,8 milhões de reais) “para a manutenção de suas atividades no curto prazo”, disse o ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Albares.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou nesta segunda-feira a criação de um painel independente para avaliar se a organização “está fazendo o todo possível para assegurar a neutralidade”, disse um comunicado da ONU.

Por sua vez, o rei da Jordânia, Abdullah II, instou os doadores a manter o apoio à agência “para permitir que ela proporcione sua ajuda humanitária vital”.

