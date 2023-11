Blinken diz que trégua entre Israel e Hamas está apresentando resultados e deve continuar

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/11/2023 - 6:33 Para compartilhar:

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou nesta quinta-feira que a trégua temporária entre Israel e o movimento palestino Hamas na Faixa de Gaza “está apresentando resultados” e deveria continuar.

“Nós vimos durante a última semana o desenvolvimento muito positivo do retorno dos reféns para suas casas e do reencontro com suas famílias”, disse Blinken em um encontro com o presidente de Israel, Isaac Herzog, em Tel Aviv.

“Também permitiu o aumento da assistência humanitária destinada aos civis inocentes de Gaza, que precisam desesperadamente da ajuda. Portanto, este processo está apresentando resultados. É importante e esperamos que possa continuar”, acrescentou.

