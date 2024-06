Blinken diz que Netanyahu reiterou compromisso com plano de cessar-fogo para Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/06/2024 - 6:42 Para compartilhar:

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta terça-feira que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “reiterou o compromisso” com a proposta de cessar-fogo em Gaza durante uma reunião em Jerusalém.

“Eu tive uma reunião com o primeiro-ministro Netanyahu ontem à noite e ele reiterou o seu compromisso com a proposta”, disse Blinken, em referência ao plano apresentado em 31 de maio pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

O presidente democrata afirmou na ocasião que a proposta foi formulada por Israel, mas as autoridades deste país ainda não anunciaram formalmente seu apoio ao plano

O movimento palestino Hamas também não apresentou resposta à proposta, mas celebrou na segunda-feira a aprovação de uma resolução pelo Conselho de Segurança da ONU que apoia este plano.

“É um sinal de esperança”, disse Blinken sobre a reação do Hamas.

“Mas não é determinante. O que é determinante, ou pelo menos o que tem sido até agora, de uma forma ou outra, é a palavra que vem de Gaza e da liderança do Hamas em Gaza”, acrescentou.

“Isto é o que conta. E isto é o que não temos (…) Esperamos a resposta do Hamas”, insistiu.

O plano apresentado por Biden inclui três fases para acabar com o conflito, libertar todos os reféns e iniciar a reconstrução do devastado território palestino, mas sem o Hamas no governo.

Pouco depois de Biden revelar a proposta, Netanyahu disse que o conteúdo anunciado era apenas “parcial”.

Na segunda-feira, o Hamas celebrou a resolução adotada pelo Conselho de Segurança da ONU para apoiar o plano, mas insistiu em suas demandas, como um cessar-fogo permanente em Gaza ou a retirada completa das forças israelenses do território.

sct-jd/kir/dbh/zm/fp