Blinken diz que 90% de acordo de trégua em Gaza foi concluído

Ansai Ansa 06/09/2024 - 13:01

PORTO PRINCIPE, 6 SET (ANSA) – O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que 90% dos termos do acordo de cessar-fogo e libertação de reféns entre Israel e o Hamas foram concluídos, mas pediu para ambas as partes resolverem as questões críticas restantes.

Durante coletiva de imprensa no Haiti, na última quinta-feira (5), o representante do governo de Joe Biden disse que é necessário finalizar as discussões sobre pontos como o controle do Corredor Filadélfia e os detalhes de uma troca de reféns.

“Chegamos a 90% de acordo, mas aspectos importantes continuam sem solução”, declarou ele, destacando que os EUA vão oferecer mais ideias nos próximos dias através dos mediadores Egito e Catar, na esperança de selar um pacto.

Blinken alertou ainda que, “por mais perto que eu acredite que estejamos de conseguir um acordo de cessar-fogo, cada dia que passa sem que ele seja finalizado é um dia em que algo mais acontece e há um evento que adia as coisas e nos coloca em risco de descarrilar” a coisa toda.

O funcionário dos EUA também disse acreditar que Netanyahu ainda poderia chegar a um acordo histórico para normalizar as relações com a Arábia Saudita. Blinken não descartou que isso acontecesse antes de Biden deixar o cargo, em janeiro.

“Penso que se conseguirmos um cessar-fogo em Gaza, ainda há uma oportunidade através desta administração de avançar na normalização”, disse.

Em meio às negociações, o Hamas exige uma retirada total de Israel de Gaza, incluindo o Corredor Filadélfia, bem como o retorno dos palestinos deslocados.

Até agora, a ofensiva de Israel em Gaza resultou em mais de 40,8 mil mortes de palestinos, em sua maioria mulheres e crianças, de acordo com autoridades de saúde do enclave.

Cisjordânia – Hoje, as Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram que suas tropas continuarão a operação em Jenin, na Cisjordânia, até que os objetivos sejam alcançados. A informação foi divulgada após a mídia palestina relatar que os militares israelenses haviam se retirado da região.

Segundo o porta-voz das FDI, nos últimos 10 dias foram mortos 14 terroristas na área, enquanto mais de 30 suspeitos foram detidos e cerca de 30 bombas destruídas. Além disso, durante as ações militares, o comandante da organização terrorista Hamas, Vasam Hazem, foi eliminado.

As FDI também relataram ter realizado bombardeios aéreos durante a noite passada contra um depósito de armas do Hezbollah, na área de Leiden, no sul do Líbano. Os ataques também atingiram edifícios militares de milicianos xiitas nas áreas de Aita al-Shab e Yarin.

De acordo com o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina, mais de 670 palestinos foram mortos na Cisjordânia durante a ofensiva, até o momento. (ANSA).