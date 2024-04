Blinken discutirá situação em Gaza em viagem à Arábia Saudita

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/04/2024 - 17:00 Para compartilhar:

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, estará na Arábia Saudita na segunda e terça-feira, onde tratará dos “esforços em curso” para um cessar-fogo na Faixa de Gaza e na libertação dos reféns, informou o Departamento de Estado neste sábado (27).

Blinken, que parte neste domingo para a região, se reunirá com ministros de países do Golfo e também participará em Riade de uma sessão especial sobre o clima do Fórum Econômico Mundial (WEF).

Blinken “discutirá os esforços em curso para conseguir um cessar-fogo em Gaza que garanta a libertação dos reféns e como é o Hamas que se interpõe entre o povo palestino e um cessar-fogo”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

O secretário de Estado também destacará “a importância de evitar que o conflito se expanda”, assinalou.

Antes de o Hamas realizar o ataque mais letal jamais perpetrado contra o território israelense em 7 de outubro, a Arábia Saudita estava negociando a normalização de suas relações com Israel, um passo histórico do país que é o guardião de dois dos lugares mais sagrados do islã.

Esta será a quinta visita de Blinken à Arábia Saudita desde outubro. Os Estados Unidos esperam reativar a perspectiva de uma normalização para motivar uma maior moderação do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que se opõe desde sempre à criação de um Estado palestino.

Blinken evocará “um caminho para um Estado palestino independente com garantias de segurança para Israel”, disse Miller.

Os países do Conselho de Cooperação do Golfo que se reúnem em Riade incluem o Catar, que tem liderado as negociações para interromper a ofensiva israelense na Faixa de Gaza em troca da libertação dos reféns nas mãos do Hamas.

Na Arábia Saudita, um dos principais exportadores de petróleo do mundo, Blinken também marcará presença em uma sessão especial sobre energia do Fórum Econômico Mundial, uma organização que abarca a elite empresarial mundial e se reúne todos os anos em janeiro em Davos, na Suíça.

Miller disse que Blinken promoverá esforços para combater a mudança climática, uma prioridade para o presidente Joe Biden e que contrasta fortemente com a posição de seu adversário eleitoral, o ex-presidente republicano Donald Trump.

