Blinken conversa com líder palestino Abbas e pede à região que condene os ataques

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, conversou neste sábado (7) com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, cujo movimento Al Fatah é rival do Hamas, instando-o a condenar o ataque do Hamas contra Israel.

O Al Fatah domina a Autoridade Palestina, presidida por Abbas e baseada na Cisjordânia ocupada por Israel, enquanto o grupo Hamas controla a Faixa de Gaza.

Na ligação, Blinken “pediu a todos os líderes da região que condenem” o ataque do Hamas contra Israel, de acordo com um comunicado do Departamento de Estado americano.

