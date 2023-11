Blinken chega a Israel para pressionar por prorrogação da trégua em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/11/2023 - 19:44 Para compartilhar:

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, chegou a Tel Aviv nas primeiras horas de quinta-feira (noite de quarta, 29, no Brasil) para dialogar com os dirigentes israelenses sobre uma prorrogação da trégua com o Hamas e a entrada de mais ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

“Queremos que esta pausa seja prorrogada porque permitiu libertar reféns e trabalhar na assistência humanitária daqueles que dela precisam desesperadamente”, disse o secretário de Estado dos EUA na sede da Otan em Bruxelas, antes de fazer sua terceira viagem regional – e sua sexta visita a Israel – desde o início, em 7 de outubro, da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, em poder na Faixa de Gaza.

