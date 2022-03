Blinken busca tranquilizar aliados sobre Irã antes de cúpula árabe-israelense

Por Humeyra Pamuk

JERUSALÉM (Reuters) – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, procurou tranquilizar os parceiros árabes e israelenses que se reúnem para uma rara cúpula em Israel neste domingo dizendo que Washington continuará a combater qualquer ameaça iraniana, mesmo que ele promova a diplomacia nuclear com Teerã.

O assunto deve dominar a cúpula de dois dias, que incluirá ministros das Relações Exteriores de três Estados árabes que normalizaram laços com Israel, mesmo que a pacificação com os palestinos permaneça paralisada. Paralelamente, Blinken prometeu trabalhar para melhorar as condições palestinas.

A visita de Blinken ocorre à medida que alguns aliados dos EUA na região questionam o compromisso do governo de Joe Biden e se preparam para as consequências de um acordo nuclear iraniano e da crise na Ucrânia.

As negociações nucleares estiveram perto de chegar a um acordo há várias semanas, até que a Rússia fez exigências de última hora aos Estados Unidos, insistindo que as sanções impostas a Moscou por sua invasão na Ucrânia não deveriam afetar seu comércio com o Irã.

Restaurar o acordo nuclear de 2015 “é a melhor maneira de colocar o programa nuclear do Irã de volta na caixa em que estava”, disse Blinken.

Mas, quer isso aconteça ou não, “nosso compromisso com o princípio central de o Irã nunca adquirir uma arma nuclear é inabalável”, disse ele ao lado do ministro israelense das Relações Exteriores, Yair Lapid.

(Reportagem adicional de Arshad Mohammed em Washington)

Saiba mais