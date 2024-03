Blinken aponta ‘avanços’ para normalização de relações Israel-Arábia Saudita

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/03/2024 - 16:27 Para compartilhar:

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse, nesta quinta-feira (21), que o caminho para a normalização nas relações entre Israel e a Arábia Saudita, atrasadas pela guerra em Gaza, tem tido “avanços muito bons”.

Durante coletiva de imprensa no Cairo, Blinken afirmou que sua visita, na véspera, ao reino do Golfo havia aberto a via para “uma discussão muito boa” com líderes sauditas sobre vínculos mais próximos entre os dois países.

O chefe da diplomacia americana disse que não poderia “estabelecer um prazo”, mas destacou que as discussões estavam “se aproximando ao ponto em que teremos acordos”.

