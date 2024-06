Blinken anuncia nova ajuda dos EUA de mais de US$ 400 milhões aos palestinos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/06/2024 - 11:41 Para compartilhar:

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou nesta terça-feira (11) uma nova ajuda dos EUA de 404 milhões de dólares (2,1 bilhões de reais) aos palestinos e instou outros países a fazerem o mesmo para enfrentar a crise humanitária na Faixa de Gaza.

Essa ajuda eleva a contribuição total dos Estados Unidos aos palestinos (na Faixa de Gaza, na Cisjordânia ocupada e na região) a 674 milhões de dólares (3,6 bilhões de reais) desde a eclosão da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas em outubro, segundo o Departamento de Estado.

“Alguns expressaram preocupação com o sofrimento do povo palestino em Gaza, mas países com muita capacidade para dar muito contribuíram muito pouco ou nada”, disse Blinken em uma conferência internacional de ajuda na Jordânia, em uma provável alusão à China e à Rússia.

“É hora de que todos, todos, atuem. E aqueles que já deram e deram generosamente , deem ainda mais”, acrescentou.

Blinken não especificou os termos dessa doação, mas Washington, o principal doador dos palestinos, se centrou no Programa Mundial de Alimentos e os grupos de ajuda privados.

