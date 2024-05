‘Blindada’ e atrasada, Virada Cultural 2024 começa no Anhangabaú

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/05/2024 - 19:40 Para compartilhar:

Com atraso de 1h10, o show do cantor Léo Santana abriu oficialmente o palco principal da Virada Cultural 2024, no Anhangabaú, na região central, na noite deste sábado, 18. Além do atraso, os fãs que chegaram logo no começo da festa encontraram policiamento ostensivo para inibir arrastões e roubos de celulares, os grandes fantasmas das edições anteriores do evento.

Um policial do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), divisão que participa do policiamento, afirmou ao Estadão que a intenção é “blindar” a Virada neste ano. Nas primeiras horas do evento, o policiamento ostensivo diminuiu a sensação de insegurança. “Estou vendo muito mais policiais do que no ano passado. Espero que seja assim a noite toda”, disse a auxiliar de Recursos Humanos Edneia Santos, de 35 anos, espremida na grade.

A edição deste ano seguiu à risca o roteiro do ano passado para tentar resolver a enorme dificuldade da insegurança no Centro. A ideia é sepultar de vez as cenas de apocalipse de 2022, com arrastões e gente correndo para se salvar.

Com isso, o evento continua parecido com um festival musical, sem a integração com a área central, pilar da ideia original do evento quase 20 anos atrás. Todo o vale do Anhangabaú, onde se localizam três palcos, está cercado com tapumes, isolando o vale do entorno, como se fosse uma porção separada da cidade.

Em alguns pontos da Arena, policiais militares estão posicionados em andaimes de 3,5 metros de altura, aproximadamente, a fim de ter uma visão privilegiada do local. Outra medida, já testada no ano passado, foi um corredor de segurança central. Ali, policiais do BAEP e da Polícia Militar ficam de olho no público, que acabou dividido em duas plateias. O esquema de segurança também conta com policiais à paisana espalhados em meio ao público.

Nesse esquema de segurança ostensiva, a Virada demorou para começar. De acordo com a produção do evento, “problemas técnicos de iluminação” causaram um atraso de mais de uma hora – Léo Santana subiu ao palco às 18h11, mas a programação do evento havia marcado o início para 17h. Minutos antes da entrada de Léo, os fãs já gritavam “Léo Santana, cadê você? Eu vim aqui só para te ver”.

Homenagem a Marília Mendonça

Em sua apresentação, Léo Santana prestou homenagem á cantora Marília Mendonça. “Eternamente em todos os cantos”, disse o cantor enquanto uma imagem da artista morta precocemente em 2021 era exibida no telão e o público aplaudia. Depois ele cantou Apaixonadinha, sua parceria com Marília, e novamente a imagem da cantora apareceu no telão – dessa vez, o público pôde ver o clipe.

Doações para o Sul

Chamada de Virada Cultural da Solidariedade, o evento possui postos de doação de água, alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza para as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul.