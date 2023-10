Blefaroplastia: conheça procedimento estético feito pelo presidente Lula

Letícia Senai Letícia Sena https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 02/10/2023 - 13:03 Compartilhe

No domingo, 1º, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu alta da unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês, onde estava internado desde a última sexta-feira, 29. O chefe de Estado, de 77 anos, foi submetido a uma cirurgia no quadril e aproveitou para realizar um procedimento estético nas pálpebras: chamada de blefaroplastia, que consiste na retirada do excesso de pele da região dos olhos que, com o passar do tempo, fica flácida.

Roberto Kalil Filho, cardiologista e médico de Lula, informou durante uma coletiva de imprensa que o presidente não foi submetido ao procedimento por estética: “Muitas vezes atrapalhava seu dia a dia”, disse o profissional.

Para entender mais sobre a cirurgia de blefaroplastia, a IstoÉ Gente conversou com o Dr. Rodrigo Mangaravite, que cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de cirurgia plástica, que explicou tudo sobre o procedimento realizado no presidente do Brasil. Entenda!

O que é Blefaroplastia?

Na Blefaroplastia, o cirurgião faz a retirada do excesso de pele e das bolsas de gordura que dão um ar cansado e envelhecido ao olhar. Ela pode ser feita na pálpebra superior ou inferior, com anestesia local ou anestesia local com sedação.

Qual a finalidade do procedimento?

A blefaroplastia rejuvenesce o rosto, tirando a sensação de peso e cansaço das pálpebras, deixando os olhos com um aspecto mais limpo. A finalidade da cirurgia é eliminar a pele excedente, e as bolsas de gordura das pálpebras.

Em algumas pessoas, o passar dos anos provoca a queda do canto lateral dos olhos, expondo a conjuntiva – área branca dos olhos abaixo da íris –, agravando a aparência de envelhecimento. O problema pode ser resolvido com a cantopexia ou cantoplastia, técnica que reposiciona o canto lateral através de um ponto de fixação nos ossos ao redor dos olhos.

Para quem a Blefaroplastia é indicada?

De acordo com o Dr. Rodrigo Mangaravite, a blefaroplastia é indicada para pacientes com excesso de pele e/ou gordura nas pálpebras, em que a pele das pálpebras superiores fica flácida e “cai”, atrapalhando a visão.

Quanto tempo é realizada a cirurgia de Blefaroplastia?

A cirurgia das pálpebras dura em torno de uma hora e meia. Os pontos são retirados depois de três a cinco dias.

