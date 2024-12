Blake Lively processa Justin Baldoni por suposto assédio em gravações de filme

A atriz Blake Lively entrou com um processo contra o ator Justin Baldoni por suposto assédio sexual. Os dois foram protagonistas do filme “É assim que acaba” e o crime teria ocorrido durante as gravações. As informações são do site TMZ.

De acordo com a publicação, Blake citou na ação que teria ocorrido um “esforço coordenado para destruir sua reputação”. Lançado em agosto de 2024, o longa esteve rodeado de polêmicas desde o início e, segundo os portais TMZ e The Hollywood Repórter, uma briga teria ocorrido nos bastidores entre Lively e Baldoni, que também era diretor do filme.

A defesa de Justin classificou as acusações como uma “falsa tentativa da atriz para recuperar a reputação” dela, e ressaltou que as queixas são “ultrajantes e indecentes, tendo como intenção prejudicar o ator publicamente”.

Documentos obtidos pelo TMZ apontam que durante a filmagem houve uma reunião para abordar o que a atriz afirmava ser um ambiente de trabalho hostil. O ator Ryan Reynolds, marido de Blake Lively, estava presente na ocasião. Entre as demandas, estavam pedidos relacionados à conduta de Baldoni, como não mostrar mais para a atriz fotos nuas de outras mulheres, não mencionar mais seu antigo vício em pornografia, não abordar sua conquistas sexuais, não mencionar sobre a genitália do elenco e produção, não questionar sobre o peso de Lively e não falar mais sobre a morte do próprio pai.

Outro pedido foi que não houvesse nenhuma “adição de cenas de sexo, sexo oral ou clímax diante das câmeras fora do escopo do roteiro aprovado por Blake ao assinar o projeto”.

Segundo fontes ouvidas pelo site TMZ, Blake teria ficado desconfortável ao saber que Baldoni teria perguntado sobre o seu peso para a sua treinadora. Isso porque ele sofre de dores nas costas e queria prevenir lesões em uma cena na qual levanta a atriz.

Os dois também teriam se desentendido porque Baldoni teria dado um beijo muito longo durante uma cena, indo além do tempo necessário.

Na ação, a atriz afirmou que os pedidos foram acatados e aprovados pelo estúdio, mas o filme acabou sendo um fracasso, em partes, por conta do intenso conflito sobre como ele deveria ser comercializado, pois Blake preferia uma abordagem mais otimista sobre a resiliência de sua personagem, enquanto Baldoni queria que o foco fosse a violência doméstica.

Blake ainda ressaltou que o ator e diretor se envolveu em uma campanha social para destruir com a reputação dela, e mencionou que sofreu tanto danos profissionais quanto emocionais.