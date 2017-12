Blairo Maggi participa de debate hoje em SP sobre acesso a mercados

São Paulo, 06 – O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, participará da 1ª reunião do Conselho do Programa de Imagem e Acesso a Mercados do Agronegócios Brasileiro (PAM AGRO), nesta quarta-feira, 6, às 11h, em São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa, serão apresentadas as diretrizes estratégicas do PAM AGRO, análises dos mercados prioritários e os diagnósticos de percepção internacional do agronegócio brasileiro relacionados à sustentabilidade, segurança e tecnologia.

O encontro ainda contará com a presença do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, o presidente da Apex-Brasil, embaixador Roberto Jaguaribe, e a secretária executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Marcela de Carvalho. Também estão confirmadas as participações de dirigentes das entidades de classe que aderiram ao programa, como a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), União da Indústria de Cana de Açúcar (Única), Sociedade Rural Brasileira (SRB), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) e a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec).